02.01.2017 09:48 Hatay'ın 3 ilçesinde elektrik kesintisi

Hatay'ın Dörtyol, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çarşamba günü, tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek. Hatay'ın Dörtyol, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çarşamba günü, tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Ocak Çarşamba günü, Dörtyol ilçesi Çaylı, Ocaklı, Altınçağ, Kuzuculu, Yeniyurt, Yeşilköy, Kışlalar, Sanayi ve Yeşil mahallelerine 00:15-08:00 saatleri arasında, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi 47 Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Sahil Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

