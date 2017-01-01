01.01.2017 08:43 Hatay'ın 3 ilçesinde elektrik kesintisi

Hatay'ın Erzin, Defne ve İskenderun ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak. Hatay'ın Erzin, Defne ve İskenderun ilçelerinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak Salı günü, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi 18 Sokak 08:30-17:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.



Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'ne 08:30-17:00 saatleri arasında, Turunçlu ve Subaşı mahallelerine 09:00-15:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



İskenderun ilçesi Cırtıman Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

