Hatay'da yakalanan canlı bombalar tutuklandı

Hatay sınırında MİT ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonu ile yakalanan 5 canlı bomba ile onlara yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Hatay sınırında MİT ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonu ile yakalanan 5 canlı bomba ile onlara yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 DEAŞ üyesi canlı bomba ve onlara yardım ettikleri belirtilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Adem Karagöz/İHA)
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