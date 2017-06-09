Hatay'da terör saldırısı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Taburuna sabah saatlerinde bir grup terörist tarafından üç ayrı noktadan roketatarlı saldırı düzenlendi. Ormanlık alanı ateşe verip kaçan teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komando Taburuna sabah saatlerinde bir grup terörist tarafından üç ayrı noktadan roketatarlı saldırı düzenlendi. Ormanlık alanı ateşe verip kaçan teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağı eteklerinde İskenderun'un Karayılan Mahallesi kırsalında ormanlık alandan teröristler tarafından sabah saatlerinde Komando Taburuna önce roketatarlı saldırı ve ardından taciz ateşi gerçekleştirildi. Askerlerin anında karşılık vermesi üzerine teröristler ormanlık alana kaçtı. Ormanlık alanı farklı noktalardan ateşe veren teröristler, ormanın sıklığından faydalanarak kaçtı.

İskenderun ve Dörtyol Özel Harekat ekipleri de olay yerine intikal ederek operasyon başlattı.

Yangına bir süre müdahale edemeyen itfaiye ekipleri hazır kıta bekledi. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından havadan ve karadan yangına müdahale edilirken operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Daha önce de teröristlerin bu şekilde tabura saldırdığını ifade eden ve o bölgede bir şantiyede çalıştıklarını söyleyen Sinan Küçükgündüz adlı vatandaş, "Patlama sesleri duyduk. Arabayı stop ettirdim. Ne oluyor diye baktım ki, çatışma var. Arkadaşlar ile hemen geri döndük. Ormanlık alanı ateşe vermişler kaçmışlar" diye konuştu.

(Mustafa Mert /İHA)