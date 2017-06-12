Hatay'da Suriye uyruklu PKK'lı yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK mensubu olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü PKK mensubu olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sucu köyünde çobanlar tarafından bitkin halde bulunan Suriye uyruklu 19 yaşındaki Sait Elsait isimli terör örgütü üyesi, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kırıkhan İlçe Jandarma ekipleri tarafından şahsın sorgulanmasının ardından PKK'lı olduğu belirtildi.

Sait Elsait'in ifadesinde 2 yıldan beri örgütün içinde olduğunu örgütün elinden kaçıp İstanbul'daki ailesinin yanına gitmek için yola çıktığını söylediği öğrenildi.

İfadesi alınan Sait Elsait sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

(İsmet Biçen /İHA)