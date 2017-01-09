09.01.2017 17:54 Hatay'da soba faciası: 3 ölü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sobadan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Hatay'ın Samandağ ilçesinde sobadan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Deniz Sitesi'nde oturan Suphi Erenbilge eşi Suat Erenbilge ve 8 yaşındaki kız çocukları Zehra Erenbilge gece sobayı yakıp uyudular. Sabah kendilerinden haber alamayan komşuları evde, Suphi-Suat çifti ile çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaştı.



Diğer odada yatan 11 yaşındaki çocukları Mahmut Erenbilge'nin ise kurutulduğu öğrenildi.



Olay yerine gelen güvenlik güçleri ile ambulans ekipleri inceleme yaptı.



Suat-Suphi çifti ile kızları Zehra'nın cenazeleri Uzunbağ Mahallesi, Asri Mezarlığında yan yana toprağa verildi.

