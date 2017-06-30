Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hatay'da sınır birliklerine takviye yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hatay'da sınır birliklerine takviye yaptı.

Terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'e komşu olan Hatay sınırına obüs sevkiyatı yapıldı. Obüsleri taşıyan çekiciler, Kırıkhan ilçesinden güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı ilçesindeki sınır birliklerine gönderildi. Obüslerin, sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.

Öte yandan, sınırda yoğun bir hareketlilik yaşandığı bildirildi.

(İsmet Biçen /İHA)