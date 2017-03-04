Hatay'da savaş uçağı düştü iddiası

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir savaş uçağının düştüğü ve pilotun paraşütle atladığı iddia edildi. Bölgede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir savaş uçağının düştüğü ve pilotun paraşütle atladığı iddia edildi. Bölgede yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. Olayla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
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