Hatay'da savaş uçağı düştü

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi kırsalına saat 18.30 sıralarında büyük bir gürültü duyduklarını söyleyen köylüler jandarmaya bilgi verdi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İddiaya göre, Amanos Dağları eteklerindeki kırsal alana bir savaş uçağı düştüğü pilotlarının da paraşütle atladığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Yıldırım Suriye rejimine ait MİG 23 model savaş uçağının düştüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"PİLOT KURTULDU"

Başbakan Yıldırım uçağın Suriye tarafına düştüğünü pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu belirtti. Pilotu arama çalışmaları Türkiye tarafında da devam ediyor.

HATAY VALİSİ: UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI, PİLOTLAR ATLAYARAK KURTULDU

Hatay Valisi Erdal Ata: "Biraz önce aldığım bilgiye göre, jandarma timleri ve sağlık ekipleri uçağın enkazına ulaştılar. Uçağın kokpit yerinin boş olduğu görüldü. Pilotların atlayarak kurtuldukları kanaatindeyiz."

"MUHALİFER VURDU"

Bakan Fikri Işık muhalifler tarafından vurulan Suriye rejimine ait bir savaş uçağının düştüğünü açıkladı.