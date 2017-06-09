Hatay'da karakola roketatarlı saldırı

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Karayılan Mahallesi'nde bulunan jandarma karakoluna ormanlık alandan bölücü terör örgütü üyesi PKK'lılar uzun namlulu silahla ve roketle saldırıda bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Karayılan Mahallesi'nde bulunan jandarma karakoluna ormanlık alandan bölücü terör örgütü üyesi PKK'lılar uzun namlulu silahla ve roketle saldırıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağı eteklerinde bulunan Karayılan Mahallesi'ndeki jandarma karakoluna ormanlık alandan bölücü terör örgütü PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Karakolda bulunan askerler anında karşılık verdi. Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için güvenlik güçleri kaçış bölgelerini yoğun ateş altına alırken hava destekli operasyon başlattı.

Teröristler tarafından yapılan saldırıda mermiler karakol yakınlarına düşerken askerlerden yaralanan olmadı.

Çıkan çatışmada ormanlık alandan dumanlar yükselirken teröristlerin yakalanması için operasyonlar hava destekli sürüyor.

(Ferit Savaş /İHA)