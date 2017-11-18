18.11.2017 20:25 Hatay'da faciadan dönüldü: O anlar kamerada

Hatay'ın Antakya ilçesinde freni boşalan demir yüklü kamyon önündeki araçlara çarparak durabildi. Çarptığı araçlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Hatay'ın Antakya ilçesinde freni boşalan demir yüklü kamyon önündeki araçlara çarparak durabildi. Çarptığı araçlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde Altınözü ilçesinden Antakya ilçesine gelen ve freni boşalan demir yüklü bir kamyon önce önündeki bir kamyoneti altına aldı. Daha sonra park halinde bulunan 4 araca çarparak durabildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazada kamyonet sürücüsü A.L. yaralanarak Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Adem Karagöz/İHA)

