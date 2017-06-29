Hatay'da 'Bylock' operasyonu: 30 gözaltı

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'ByLock' kullanıcı oldukları gerekçesiyle 30 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 'ByLock' kullanıcı oldukları gerekçesiyle 30 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları belirlenen ve daha önce meslekten ihraç edilen polis, asker, katip, büyükşehir belediyesi personellerinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (Adem Karagöz / İHA)
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