Hatay'da bir astsubay ayralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarmanın kaçak balık avlamakta kullanıldığı öğrenilen patlayıcı malzemelerin imhası sırasında fünye, bir astsubay başçavuşun elinde patladı. Sol elinden yaralandığı öğrenilen başçavuş hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde jandarmanın kaçak balık avlamakta kullanıldığı öğrenilen patlayıcı malzemelerin imhası sırasında fünye, bir astsubay başçavuşun elinde patladı. Sol elinden yaralandığı öğrenilen başçavuş hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından kaçak balık avlamakta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Malzemelerin imha için bir araziye götürüldü. İmhada kullanılan fünye, Astsubay Başçavuş M.Y.'nin elinde patladı. Olayda sol elinden yaralanan başçavuş, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Başçavuş M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, yanık ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

(Mustafa Mert/İHA)