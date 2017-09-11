Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Hatay'da 33 mülteci yakalandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Hatay'da 33 mülteci yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 33 Suriyeli mülteci yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan 33 Suriyeli mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kaçak yollarla Türkiye'ye giren mülteciler olduğu bilgisini aldı. Bu bilgiyle harekete geçen polis ekipleri, Sinan Mahallesi 729 Sokak'taki eve şafak vakti operasyon düzenledi. Evde bulunan, aralarında 1 aylık bebeğin de bulunduğu 9'u çocuk 33 Suriyeli, Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan ve parmak izleri alınan mülteciler daha sonra Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Mültecilere evini kiralayan ev sahibi A.T. (50) ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
(İsmet Biçen /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Cumhuriyet Gazetesi Davasının ikinci duruşması başladı
Hatay'da 33 mülteci yakalandı
Hurda minibüste hayatta kalma savaşı
Bal peteğinde şaşırtan figür
Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Kore'den ABD'ye bir tehdit daha
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı
Alman Schulz yine Türkiye'yi diline doladı
Rumların bulduğu doğalgaz rezervi fos çıktı!
Rumların bulduğu doğalgaz rezervi fos çıktı!
Yıldırım at sırtında halkı selamladı
Yıldırım at sırtında halkı selamladı
Kılıçdaroğlu terörü bitirme sözü verdi
Kılıçdaroğlu terörü bitirme sözü verdi
Tam 1 milyon 190 bin adet: 120 milyon lira değerinde
Tam 1 milyon 190 bin adet: 120 milyon lira değerinde
İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde 'Arakan raporu' kabul edildi
İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nde 'Arakan raporu' kabul edildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Cumhuriyet Gazetesi Davasının ikinci duruşması başladı
Cumhuriyet Gazetesi Davasının ikinci duruşması başladı
Hatay'da 33 mülteci yakalandı
Hatay'da 33 mülteci yakalandı
Hurda minibüste hayatta kalma savaşı
Hurda minibüste hayatta kalma savaşı
Bal peteğinde şaşırtan figür
Bal peteğinde şaşırtan figür
Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Kore'den ABD'ye bir tehdit daha
Kuzey Kore'den ABD'ye bir tehdit daha
İstiklal Caddesi'ni fareler bastı
İstiklal Caddesi'ni fareler bastı
Genç kızdan kuruyemişçiye 'dedikodu' baskını
Genç kızdan kuruyemişçiye 'dedikodu' baskını
Trump kasırganın vurduğu Florida'ya gidiyor
Trump kasırganın vurduğu Florida'ya gidiyor
FETÖ'nün 92 sanıklı donanma davası başladı
FETÖ'nün 92 sanıklı donanma davası başladı
Turistin çantasını kapkaççılardan geri alan genç dayak yedi
Turistin çantasını kapkaççılardan geri alan genç dayak yedi
Direksiyon başında nöbet geçirdi iş yerine daldı
Direksiyon başında nöbet geçirdi iş yerine daldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English