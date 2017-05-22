Hatay'da 3 ilçe özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hatay Valiliği, olası terör olaylarının önlenmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 3 ilçede 10 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Hatay Valiliği, olası terör olaylarının önlenmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla 3 ilçede 10 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde olası terör olaylarının önlenmesi, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanması maksadıyla İskenderun, Kırıkhan ve Payas ilçeleri mülki sınırları içinde kalan Amanoslar kırsalındaki bazı bölgelerde 23 Mayıs 2017 Salı gününden (saat 00.01) itibaren 1 Haziran 2017 Perşembe günü (saat 23.59) dahil olmak üzere 10 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler şöyle:

"Yonsul Mahallesi, Karacaören Yayla, Seydihan Yayla, Denizoluğu Yayla, Kabakçıyeri Yayla, Sarıkaya Yayla, Çınaryurt Yayla, Küllü Yayla, Ağaoluk Yayla, Ağaçoluk Yayla bölgeleri ile bölgenin kırsalında kalan alanlar."

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için belirtilen süre içerisinde söz konusu bölgelere girmeleri İstendi.

(Adem Karagöz /İHA)