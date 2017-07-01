Hatay'da 2 PKK'lı yakalandı

Hatay'da, Suriye'ye geçmek isteyen 2 PKK'lı yakalandı.

Hatay'da, Suriye'ye geçmek isteyen 2 PKK'lı yakalandı.

Edilinen bilgiye göre, Hatay'ın Hassa ilcesinde Amanos Dağları'ndan inerek Suriye sınır hattına doğru silahsız ve teçhizatsız ilerlediği belirlenen PKK mensubu 2 terörist jandarma ekipleri tarafından takibe alındı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan iki terörist, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Teröristlerin, terör örgütü PKK/PYD'nin işgali altındaki Suriye'ni Afrin bölgesine gitmek istediği öğrenildi.

(Adem Karagöz/İHA)