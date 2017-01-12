12.01.2017 14:11 Hatay'da 16 kişi FETÖ'den tutuklandı

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 53 kişiden 16'sı tutuklandı. Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 53 kişiden 16'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 53 kişi Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında muazzaf astsubay, öğretmen ve zabıt katiplerinin de bulunduğu 53 kişiden 16'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 37 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(Adem Karagöz/İHA)

