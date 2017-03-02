Hatay'da 100 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 bin adet Captagon hapı ele geçirildi.
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 bin adet Captagon hapı ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Madenboyu Mahallesinde bir evde evde yapılan aramada 100 bin adet Captagon hapı ele geçirildi. Operasyonda olayla ilgisi bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan R.A çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. C.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şahıs ise serbest bırakıldı. (Buğra Güney/İHA)
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