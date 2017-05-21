Hatay'da 1 kamyon kaçak silah ele geçirildi

Hatay'da düzenlenen operasyonda, bir kamyon dolusu av tüfeği ve tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet Uzi ve Akrep makineli tabanca, şarjörler ile mermiler ele geçirildi.
Hatay'da düzenlenen operasyonda, bir kamyon dolusu av tüfeği ve tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet Uzi ve Akrep makineli tabanca, şarjörler ile mermiler ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından istihbarat çalışmaları sonucunda Antakya'da 3 ve Reyhanlı'da 3 olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Antakya ve Reyhanlı'da ev ve depolara yapılan operasyonlarda 1 adet 400 gram takoz esrar, yurt içi ve yurt dışında kullanılmak üzere çok sayıda av tüfeği ve tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet Uzi ve Akrep makineli tabanca, şarjörler ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon sırasında 4 kişi de gözaltına alındı. (Adem Karagöz - Buğra Güney / İHA)
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