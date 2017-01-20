Hatay'a şehit ateşi düştü

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mete Can'ın Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mete Can'ın Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Bir süre önce Tunceli'den geçici görevle TSK ve ÖSO tarafından DAEŞ terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonlarda görev alan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mete Can'ın şehit haberi Altınçağ Mahallesi'nde baba Mehmet ve Anne Meryem Can'a Kaymakam ve askeri yetkililerce verildi. Şehit haberinin verilmesinden sonra Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. 3 kardeşin en küçüğü olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mete Can'ın 2 ay önce memleketinde yaptığı düğün töreniyle dünya evine girdiği öğrenildi. Şehit sosyal paylaşım sitesinden "Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz" paylaşımında bulunmuştu.

(Necati İvgin/İHA)