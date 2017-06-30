Hatay'a 2 top mermisi düştü: TSK misliyle karşılık verdi
Suriye'den atılan top mermisi, Hatay'ın Yayladağı ilçesi, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Karakolu yakınlarına düştü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, angajman kuralları gereği top mermilerinin geldiği bölgeye misliyle karşı atış yapıldı.
Suriye'den atılan top mermisi, Hatay'ın Yayladağı ilçesi, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Karakolu yakınlarına düştü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, angajman kuralları gereği top mermilerinin geldiği bölgeye misliyle karşı atış yapıldı. (Mehmet Toktaş / İHA)
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