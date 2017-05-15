Hatalı sollama ölüm getirdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza kameraya böyle yansıdı.

Hatalı sollama ölüm getirdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza kameraya böyle yansıdı.

Korkunç kaza Rusya'da meydana geldi. Hızlı giden motosikletli, hatalı sollama yapınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip, refüje çarptı. Ortalığın toza dumana karıştığı feci kazada sürücü hayatını kaybederken, şahsın arkasındaki ise yaralandı.

