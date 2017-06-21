Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Hatalı sollama can aldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Hatalı sollama can aldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hatalı sollama yapan aracın neden olduğu kazada otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hatalı sollama yapan aracın neden olduğu kazada otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı.
Sinan B. yönetimindeki 52 HF 944 plakalı otomobil hatalı sollama sonucunda Osman Ş. idaresindeki 06 JSE 17 plakalı otomobille çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Osman Ş'nin kullandığı otomobil, yol kenarında bekleyen Fatma Yüksekyıldız'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yüksekyıldız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan cami açılışına telefonla bağlandı
Kadir Gecesi tüm yurtta idrak edildi
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Meksika galibiyetle tanıştı
Hatalı sollama can aldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
FETÖ'cü Akın İpek'in annesi: Gülen bir numaralı teröristtir!
FETÖ'cü Akın İpek'in annesi: Gülen bir numaralı teröristtir!
40 ilin valisi değişti! Valiler kararnamesi yayınlandı
40 ilin valisi değişti! Valiler kararnamesi yayınlandı
CHP'den şok açıklama : Gök kubbeyi dar ederiz
CHP'den şok açıklama : Gök kubbeyi dar ederiz
ABD, İran'ın İHA'sını düşürdü
ABD, İran'ın İHA'sını düşürdü
Başbakan Yıldırım'dan bankalara çağrı
Başbakan Yıldırım'dan bankalara çağrı
Şemsi Paşa Cami tartışmasında son nokta! Proje durduruldu
Şemsi Paşa Cami tartışmasında son nokta! Proje durduruldu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan cami açılışına telefonla bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cami açılışına telefonla bağlandı
Kadir Gecesi tüm yurtta idrak edildi
Kadir Gecesi tüm yurtta idrak edildi
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Meksika galibiyetle tanıştı
Meksika galibiyetle tanıştı
Hatalı sollama can aldı
Hatalı sollama can aldı
DEAŞ, Musul'daki Büyük El Nuri Camii'ne saldırdı
DEAŞ, Musul'daki Büyük El Nuri Camii'ne saldırdı
'Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz'
'Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz'
'Bu ülkenin gençlerini uyuşturucu terörüne feda edemeyiz'
'Bu ülkenin gençlerini uyuşturucu terörüne feda edemeyiz'
Erdoğan: Gençleri uyuşturucu terörüne feda edemeyiz
Erdoğan: Gençleri uyuşturucu terörüne feda edemeyiz
'İkinci çeyrekte yüzde 5 üzeri büyüme bekliyoruz'
'İkinci çeyrekte yüzde 5 üzeri büyüme bekliyoruz'
İşçi minibüsü tıra arkadan çarptı: 2'si bebek 18 yaralı
İşçi minibüsü tıra arkadan çarptı: 2'si bebek 18 yaralı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English