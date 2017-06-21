Hatalı sollama can aldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hatalı sollama yapan aracın neden olduğu kazada otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hatalı sollama yapan aracın neden olduğu kazada otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı.

Sinan B. yönetimindeki 52 HF 944 plakalı otomobil hatalı sollama sonucunda Osman Ş. idaresindeki 06 JSE 17 plakalı otomobille çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Osman Ş'nin kullandığı otomobil, yol kenarında bekleyen Fatma Yüksekyıldız'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yüksekyıldız sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

