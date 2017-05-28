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'Hatalarımızdan ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz'
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'Hatalarımızdan ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Dün söylenenler dünle tartmak lazım, bugün artık yeni şeyler söylemek lazım gelir, yolumuza devam edeceğiz. Diyoruz ki, hatalarımız kusurlarımız neyse onlardan ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Dün söylenenler dünle tartmak lazım, bugün artık yeni şeyler söylemek lazım gelir, yolumuza devam edeceğiz. Diyoruz ki, hatalarımız kusurlarımız neyse onlardan ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Teşkilatının düzenlediği iftara katıldı. Özel bir düğün salonunda düzenlenen programa Bakan Zeybekci'nin yanı sıra, AK Parti Denizli Milletvekilleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, AK Partili ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Salona eşi ile birlikte gelen Bakan Zeybekci, iftar öncesi partilerle selamlaştı ve fotoğraf çektirdi. İftarın ardından il başkanı, Başkan Zolan ve milletvekilleri birer konuşma yaptı.
Daha sonra konuşan Bakan Zeybekci, parti teşkilatına referandumda yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Bakan Zeybekci, "Üçüncü olağan kongrede Recep Tayyip Erdoğan, milleti adamı hakkın ve halkının aşağı tekrar sevdalısının aşkının yanına geldi. bundan sonraki Allah'ın izniyle, nasıl ki bu referandum sırasında dediysek, Türkiye sağın soluna bakmadan yoluna devam edecek. Bir daha tehlike nereden gelecek, yayından çıkmış ok gibi yoluna devam edecektir" diye konuştu.
Denizli olarak çalıştıklarını belirten Bakan Zeybekci, istedikleri sonucu alamadıklarını kaydetti. Zeybekci, "Gayret gösteren, çalışan, gece gündüz yorulmadan dinlenmeden koşuşturan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bu gayretlerimiz tabi ki, Türkiye genelinde 'evet'e verilen katkı anlamında önemli buluyorum. Ama Denizli olarak istediğimiz sonucu alamadık. Alabilir miydik, evet alabilirdik. O sonuca ulaşabilir miydik, evet ulaşabilirdik, hem de kolay bir şekilde ulaşabilirdik. Ulaşamadık kabahati kendimizde arayacağız. Yani Denizli'de kardeşlerimiz, hizmetkar olmaktan gurur duyduğumuz , bizim hakkımızı vermedi diye deme lüksümüz var mı? Asla ama bu milletin verdiği kararları her daim dedik ki, başımızın üstünde yeri vardır. Millet ne derse doğrudur dedik. Milletin dediği doğrudur" diye konuştu.
Milletin referandumda kendilerine verdiği mesajı aldıklarını kaydeden Zeybekci, "Millet bize de bir mesaj verdi. Milletin verdiği mesaj birlik, beraberlik, hasbilik, samimiyet ve kardeşliğe duyduğu o hafif tereddüt olabilir. Dün söylenenler dünle tartmak lazım, bugün artık yeni şeyler söylemek lazım gelir, yolumuza devam edeceğiz. Diyoruz ki, hatalarımız kusurlarımız neyse onlardan ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Biz, nasıl kardeşimizi, anamızı, babamızı ve çocuklarımızı seçemiyorsak birbirlerini seçme lüksü olmayan kardeşleriz. Bizim için önemli olan tek bir dava vardır. Denizli sevdası, tek bir aşkımız vardır o da Denizli aşkıdır" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından referandumda birinci gelen mahalle ve ilçe temsilcilerine Bakan Zeybekci, tarafından plaket verildi.
İftar programı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
(Medeni Topaloğlu/İHA)

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