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'Hat-trick yaptığım için mutlu ve heyecanlıyım'
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'Hat-trick yaptığım için mutlu ve heyecanlıyım'

Medipol Başakşehirli yıldız oyuncu Emmanuel Adebayor, Galatsaray'a karşı ikinci kez hat-trick yaptığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Medipol Başakşehirli yıldız oyuncu Emmanuel Adebayor, Galatsaray'a karşı ikinci kez hat-trick yaptığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir'in yıldız golcüsü Emmanuel Adebayor, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu dile getiren Adebayor, "Önemli olan kazanmaktı. Ben de kendimi heyecanlı hissediyorum. Daha önce Galatasaray'a karşı hat-trick yapmıştım ve yine yaptım. Ama bence bugün biz takım olarak çok önemli bir karakter ve duruş sergiledik. Her şeyden önemlisi buydu maçı kazanmaktı" şeklinde konuştu.

"RAKİP TAKIMIN HOCASI TARAFINDAN ÖVGÜ ALMAK GÜZEL"
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ve Bafetimbi Gomis tarafından övgüyle bahsedilmesi hatırlatılan Togolu yıldız, şu ifadelere yer verdi:
"İkisine de çok müteşekkirim benim performansımla ilgili söyledikleri için. Tabii ki her zaman rakip takımın hocası tarafından övgüyle bahsedilmek güzel bir şey bundan dolayı çok mutlu oldum. Gomis ile ilgili konuşmak gerekirse Fransa'dan itibaren başlayan 15 yaş altı 17 yaş altı Fransa 2. Ligi, Fransa 1. Ligi Avrupa maçları birçok oyunda karşı karşıya geldik. O da bu sezon çok iyi bir sezon geçiriyor. Ben de kendi adıma çok güzel bir sezon geçiriyorum. Bu iki isimden övgü almak benim için çok mutlu."

"ŞAMPİYONLUK KONUŞMAK İÇİN ERKEN"
Şampiyonluktan bahsetmek için henüz erken olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Şampiyonlukla ilgili konuşmak için çok erken. Maçı kazandık ama önümüzde Kayserispor maçı var. Kayserispor maçını da kazanmamız gerekiyor. Çok zor bir maç. Daha şampiyonlukla ilgili konuşmak için çok erken. Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Sezon sonunda da duruma göre bakacağız" diyerek sözlerini noktaladı.
(Bora Akyol/İHA)
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