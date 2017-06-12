Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan asker sayısı 39'a yükseldi.

Diyarbakır'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan asker sayısı 39'a yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 7'nci Kolordu Komutanlığına bağlı Pirinçlik 52'nci Bakım Merkez Komutanlığında görevli 25 asker, akşam yemeği yedikten sonra rahatsızlanarak, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Hastanelere kaldırılan asker sayısının 39'a yükseldiği öğrenildi. Askerlerin tedavileri sürerken, olayla ilgili inceleme de devam ediyor.

