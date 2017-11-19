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Hastaneye gelen mültecilere tercümanlı hizmet
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Hastaneye gelen mültecilere tercümanlı hizmet

İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi, Türkçe bilmeyen göçmen hastalar ile daha sağlıklı iletişim kurabilmek için görevlendirdiği Suriyeli tercüman sayesinde dil sorununu ortadan kaldırdı.

İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi, Türkçe bilmeyen göçmen hastalar ile daha sağlıklı iletişim kurabilmek için görevlendirdiği Suriyeli tercüman sayesinde dil sorununu ortadan kaldırdı.
Esenyurt Devlet Hastanesi, Türkçe bilmeyen göçmen hastalar ile daha sağlıklı iletişim kurabilmek için Suriyeli tercüman görevlendirdi. Suriye'de uzman kardiyolog olarak görev yapmakta olan Abdullatif Alnuvairakh, ülkesinde yaşanan savaş nedeniyle Türkiye'ye geldi. Alnuvairakh, mesleğini Türkiye'de de yapabilmek için denklik belgeleri ile ilgilendiği dönemde Esenyurt Devlet Hastanesinde Arapça tercümanlık yaparak hastalara yardımcı olmaya başladı. Türkçe bilmeyen göçmen hastalar ile hastaneye geldiği andan itibaren iletişime geçen tercüman, hastanın doktor muayenesi, tahlil ve ameliyat gibi tüm aşamalarında yanında bulunuyor. Göçmenlere sağlık hizmetlerinde destek verebilmek adına tercüman bulunduran nadir hastanelerden olan Esenyurt Devlet Hastanesi, hastalarının ihtiyacı dahilinde 24 saat Arapça tercüman hizmeti sağlıyor.

'HASTALARIMIZIN İHTİYACI DAHİLİNDE 24 SAAT HİZMET VERİYORUZ'
Esenyurt'un çok fazla Suriyeli göçmenin yaşadığı bir bölge olduğunu ifade eden Esenyurt Devlet Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Atilla Yılmaz, 'Hastanemize günde 5 bin 900 hasta geliyor ve bunların 300, 400 tanesi Suriyeli ya da göçmen oluyor. Özellikle ameliyat gereken vakalarda hastalarımızla iletişimi sağlamak, ne ameliyatı olacağı veya gelişebilecek ameliyat komplikasyonlarını anlatmak konusunda dil problemi yaşıyorduk. Zaman içerisinde biz biraz öğrendik, onlar da Türkçe öğreniyor ama hiç bilmeyenler için de Esenyurt Belediye Başkanımızın çok büyük desteği ile kendisi de doktor olan bir tercüman istihdam edildi. Hem tıbbi konulara hakimiyeti hem de dil hakimiyeti sebebiyle Arapça bilen göçmen hastalarımıza çok yardımcı oluyor. Bölgede tercüman bulunduran nadir hastanelerdeniz. Kendisine ait özel bir odası var, bütün hastane çalışanları ve doktorların bilgisi dahilinde, özellikle yatan hastalarımızın ihtiyacı olduğu zaman 24 saat süreli hizmet vermekte' dedi.

'HASTANE ORTAMINDA TERCÜMAN YARDIMI TARTIŞMASIZ ÇOK GÜZEL BİR HİZMETTİR'
Bunun Esenyurt Devlet Hastanesinde 2 aydır gerçekleştirilen bir uygulama olduğunu belirten Yılmaz, 'Daha önce ihtiyacı tespite etmek adına ciddi bir araştırmamız olmuştu. Kendi olanaklarımızla bunu sağlayamamıştık. Belediyemizin, Sağlık Müdürlüğümüzün organizasyonu ile bu gerçekleşmiş oldu. Günde 400 göçmen hastamız geliyor, aileleriyle birlikte 800'ü buluyor. Bunu tüm ay olarak hesapladığımızda ise bütün hastalarımızın yüzde 5'i civarında. Hastanemizin hem hemşireleri hem de doktorları bu uygulamadan çok memnun. En önemlisi hastalarımız çok memnun. Şöyle düşünün, bir hastayı ameliyata alıyorsunuz, ne ameliyatı yapacaksınız, ameliyatla ilgili süreçler, ameliyat süreçlerinde ne olabilir ya da en basiti ile ameliyattan sonra ne yiyeceksin, ne kadar süre sonra yiyeceksin gibi basit şeylerin bile çok önemli olduğu bir süreçtir. Hastane ortamlarında dil bilmek ve tercüman yardımı tartışmasız çok güzel bir hizmettir. Bunu hastalarımız zaten fark ediyor, hem teşekkür hem dua ediyorlar' diye konuştu.

"HER AŞAMADA HASTALARIN YANINDA OLUP, YARDIMCI OLUYORUM'
Hastanede Türkçe bilmeyen mültecilere tercümanlık eden Abdullatif Alnuvairakh ise, 'Dil bilmeyen mülteciler için muayene olmak oldukça zor, burada tercüman gerekli oluyor. Doktor tahliller yapıyor, bilgi vermesi gerekiyor, o açıdan çok önemli. Bu başladığımız yeni uygulama sayesinde onlar da çok memnun. Hastalar genel olarak buraya geliyor, Arapça tercüme ettiğimiz bilgilendirme formlarını veriyoruz. Burada doktor muayenesinde de ben yanlarında olup tercüme ediyorum, tahlil aşamalarında da yardımcı oluyorum. Ben de uzman kardiyoloğum, şu anda denklik belgelerimle ilgileniyorum. Bu sürede de bu işi yaparak hastalara yardımcı oluyorum' ifadelerini kullandı.
(Emrah Kuş /İHA)
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