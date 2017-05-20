Hastaneye diye çıktı, sulama kanalında cesedi bulundu

Adana'da DSİ'ye ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Cesedin hastaneye gitmek için evden çıkan 81 yaşındaki Haci Tan'a ait olduğu öğrenildi.

Adana'da DSİ'ye ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Cesedin hastaneye gitmek için evden çıkan 81 yaşındaki Haci Tan'a ait olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı köyünde bulunan sulama kanalında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 81 yaşında ki Haci Tan, hastaneye gitmek üzere sabah erken saatlerde Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan evinden çıktı. Daha sonra ise yaşlı adam, henüz bilinmeyen bir sebeple sulama kanalına düştü. Kanalda boğulan ve sürüklenerek Ali Hocalı köyündeki sulama kanalına kadar gelen Tan'ı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise cesedi sudan çıkarttı.

Ceset, daha sonra otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Nuri Pir - Umutcan İşledici/İHA)