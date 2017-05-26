Hastanelik olan askerlerin sağlık durumu iyiye gidiyor

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugayında 23 Mayıs'ta başlayan enfeksiyon sonrası 828 askerin zehirlenmesinin ardından 59 askerin çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugayında 23 Mayıs'ta başlayan enfeksiyon sonrası 828 askerin zehirlenmesinin ardından 59 askerin çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz gün 1. Piyade Er Eğitim Tugayında yaşanan enfeksiyon olayının ardından Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Farklı servislerde yatan askerleri tek tek ziyaret eden Kaymakam Çorumluoğlu ve Başkan Çelik, askerlerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapılan ziyarette tedavi gören askerlerin durumlarının iyiye gittiği bilgisini alan Kaymakam Çorumluoğlu, hastane yetkilileri ile kısa bir toplantı yaparak yatan askerlerin durumlarını değerlendirdi.

(Sadık Cangel /İHA)