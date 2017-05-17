Hastaneden silah sesleri yükseldi: 1 ölü

Kars'ta devlet hastanesinde temizlik işçisini silahla öldüren kadın, polise teslim oldu.
Kars'ta devlet hastanesinde temizlik işçisini silahla öldüren kadın, polise teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan E.E., Göğüs Hastalıkları Servisinde bulunan kat görevlileri odasındayken içeriye giren E.I. kadın tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan E.E. hastane personelince Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan E.E. hayatını kaybetti. Olay yerinden ayrılan E.I. ise Kazımpaşa Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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