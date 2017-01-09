09.01.2017 13:32 Hastaneden sağlık durumuna ilişkin açıklama

Güven Hastanesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumunun iyi seyrettiğini bildirerek, alt solunum yolundan başlangıç safhasında enfeksiyon tespit edildiği ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü açıkladı. Güven Hastanesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumunun iyi seyrettiğini bildirerek, alt solunum yolundan başlangıç safhasında enfeksiyon tespit edildiği ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü açıkladı.

Güven Hastanesi tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın geçirmiş olduğu ameliyatı ile ilgili sağlık durumu iyi seyretmektedir. Alt solunum yolunda başlangıç safhasında enfeksiyon tespit edilmiş olup, yakından izlem amacıyla tedavisine Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam edilmektedir" denildi.



