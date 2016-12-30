30.12.2016 11:54 Hastaneden çıkan yaşlı kadına otomobil çarptı

Şanlıurfa'da özel bir hastaneden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Şanlıurfa'da özel bir hastaneden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastaneden çıkan Sara İ. (62), yolun karşısına geçemeye çalışırken plakası ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaralının ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı Sara İ. müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

