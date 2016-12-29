29.12.2016 19:23 Hastanede yangın paniği

Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastane'nin ek binasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Hastaların tahliye edildiği yangında büyük panik yaşandı. Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastane'nin ek binasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Hastaların tahliye edildiği yangında büyük panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesi ek binasında sağlık raporlarının da yer aldığı arşiv kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadaki tüm personel ve hastalar tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yaklaşık 20-30 hasta ve personelin dışarı tahliye edildiği öğrenilirken, içeride bulunan oksijen hatları nedeniyle büyük panik yaşandı. Teknik ekip tarafından binadaki hastalar için kullanılan oksijen kesildi.

Oksijenin kesilmesi ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Mehmet Bulut - Serhat Demir / İHA)

