Hastanede oksijen tüpü patladı: 1'i doktor 3 yaralı

Denizli Servergazi Devlet Hastanesinde meydana gelen oksijen tüpü patlamasında 1'i doktor 3 kişi yaralandı.

Denizli Servergazi Devlet Hastanesinde meydana gelen oksijen tüpü patlamasında 1'i doktor 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi'nde bulunan Servergazi Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde saat 09.40 sıralarında bir hastayı ameliyat için hazırlayan ekibin yanında bulunan oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Büyük gürültünün oluştuğu patlamada Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Gökhan Peker, hemşire Ayşen Gök ve temizlik görevlisi Gülsen Dalkara yaralandı. Patlamanın ardından küçük çaplı çıkan yangın görevliler tarafından söndürülürken, ameliyat için hazırlanan ismi öğrenilemeyen hastanın olayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Patlama nedeniyle yoğun bakım ünitesindeki hastalar tahliye edildi. Patlamada sedyedeki hastanın yara almadığı, ancak çarşaf ve yatağın bir kısmının alev alarak yandığı belirtildi.



DOKTORUM DURUMU AĞIR

Vücudunda yanıklar oluşan ve durumu ağır olan Doktor Gökhan Peker'e ilk müdahale meslektaşları tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra Denizli Devlet Hastanesi Yanık Ünitesine kaldırıldı. Doktorun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu havayolu ile Ankara'ya sevk edilebileceği belirtildi. Hemşire Gök ve temizlik görevlisi Dalkara'nın ise durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Öte yandan, patlamanın ardından hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sonrası Denizli Vali Vekili Rıfat Ata, Vali Yardımcısı Ali Cergibozan, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk incelemelerde bulundu.

Hastanede bulunan bir hasta yakını Gizem Gökoğlu, her şeyin bir anda olduğunu, ilk müdahaleyi güvenlik görevlilerinin yaptığını belirtti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk, "Bugün sabah 09.40 gibi ameliyat için bir hastamızı bir yerden bir yere naklederken, kullandığımız 2 litrelik oksijen tüplerimiz var onlardan bir tanesinde doktorumuz hastaya takarken, düğmesine basınca bir patlama meydana geldi. İlk etapta doktorumuz cihazı kullandığı için onun elinde ve yüzünde yanıklar var. Alevi soluduğu için belki daha ileri bir yanık meydana gelmiş diye, bir üst merkeze tedbir amaçlı kaldırıldı. Şuan da kendisi orada tedavi görüyor. Ankara'ya naklini yapacağız, her şey hazırlandı. Yoğun bakım ünitesinde 7 hastamız vardı, diğer boş yerlere yerleştirdik. Bunun dışında önemli bir şey yok, olayla ilgili teknik heyetimiz incelemelerini sürdürüyor" dedi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)