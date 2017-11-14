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Hastanede kanser hastalarına moral konseri
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Hastanede kanser hastalarına moral konseri

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Onkoloji servisinde tedavi gören kanser hastalarının moral ve motivasyonlarını arttırmak için konser etkinliği düzenlendi. Kanser hastaları, mini konserde hem şarkı söyledi hem halay çekti.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Onkoloji servisinde tedavi gören kanser hastalarının moral ve motivasyonlarını arttırmak için konser etkinliği düzenlendi. Kanser hastaları, mini konserde hem şarkı söyledi hem halay çekti.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Onkoloji servisinde tedavi gören yaklaşık 35 hasta, hastane yönetimi tarafından düzenlenen sürprizle kendilerinden geçti. Dicle Üniversitesi Konservatuvar bölümü öğrencileri ile ortak bir etkinlik düzenleyen hastane yönetimi, kanser tedavisi gören hastalar için konser organize etti. Ellerine saz, gitar ve trampetlerini alan öğrenciler, tedavi gören kanser hastalarının bulunduğu salona geldi. Tedavi sırasında konser etkinliğinin olacağını duyan kanser hastaları büyük bir mutluluk yaşadı. Morale ihtiyacı olan kanser hastaları, söylenen şarkılara alkışlarla eşlik ederken, bazı hastalar şarkı söyleyerek, bazı hastalar da halay çekerek stres attı.

"MORAL ÇOK ÖNEMLİ"
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhemşiresi Rahime Atlı, kemoterapi ünitesinde öğrencilerle birlikte mini konser etkinliği düzenlediklerini söyledi. Atlı, "Hastalarımız şu anda kemoterapi tedavilerini görüyorlar hem de onlara moral olsun diye öğrenci arkadaşlarımız tarafından verilen konser etkinliğini dinliyorlar. Buradaki amacımız, hastalarımız uzun süren tedaviler görüyorlar. Kemoterapi ilaçları da etkisi ağır olan ilaçlar. Canları sıkılmasın, onlara biraz farklılık olsun diye, öğrenci arkadaşlarımızın teklifi ile bizim de desteğimizle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz, bunu yılda en az iki kere uyguluyoruz. Gördüğümüz kadarı ile gayet mutlular. Kemoterapi aldıkları esnada destek olmak istiyoruz. Kemoterapi alan çocuk hastalarımıza yönelik de farklı etkinliklerimiz var. Kendi aramızda gün yapıyoruz, moral çok önemli. Onlara medikal tedavinin yanında moral vermemiz de çok önemli. Bir nebze olsun bunu vermeye çalışıyoruz, 35 hastamız var şu anda, güzel vakit geçiriyorlar" dedi.
Sevda Bozkurt isimli kanser hastası ise bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini istedi. Bozkurt, "4 yıldır kanser hastalığı nedeni ile tedavi görüyorum. En son tedavi olarak yurt dışından gelen bir hapı kullanıyorum, 12. ayım doluyor. Çok güzel bir etkinlik, bu zamana kadar hiç denk gelmemiştim, çok mutlu oldum. Moralimizi arttıracak bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.
Hastalar, yanlarındaki refakatçileri ile birlikte hem şarkılara hem de halaylara eşlik ederek unutulmaz bir gün yaşadı.
(Aydın Yorat / İHA)
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