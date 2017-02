04.02.2017 10:04 Hastanede gözaltına alınan eski Yargıtay üyesi FETÖ'den tutuklandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FFETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tedavi gördüğü hastanede gözaltına alınan ve ByLock kullandığı tespit edilen eski Yargıtay üyesi M.E. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Yargıtay 23'üncü Ceza Dairesi Üyesi M.E.'nin, Antalya'da özel bir hastanede tedavi olduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçtiğimiz 21 Aralık'ta hastane çevresinde önlem almıştı. Polis, hastanenin beyin cerrahisi bölümünde ameliyatta olduğu belirlenen M.E.'yi tedavisinin sürdüğü özel odada gözaltına almıştı. Hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürülen ve ByLock kullandığı tespit edilen M.E. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında gözaltı kararı alınmış, bunlardan 149'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.