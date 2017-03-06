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Hastanede bomba hareketliliği
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Hastanede bomba hareketliliği

İzmir'deki Tire Devlet Hastanesinde, bahçede çalıların arasına gizlenmiş sırt çantası bomba paniğine neden oldu.

İzmir'deki Tire Devlet Hastanesinde, bahçede çalıların arasına gizlenmiş sırt çantası bomba paniğine neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, olay, Tire Devlet Hastanesinde meydana geldi. Hastanedeki güvenlik görevlileri, hastanenin bahçesini kontrol ederken çalıların arasına gizlenmiş şüpheli bir sırt çantası gördü. Durum hemen polislere bildirildi. Hastanede bir anda alarm durumuna geçildi. Başhekim Fatih Hayali, hasta yakınlarından birine ait olabileceği düşünülen çantanın sahibini belirlemek için hastane içinde defalarca anons yaptırmasına rağmen sonuç alınamadı. Çantanın bulunduğu alan daha sonra da güvenlik kordonuna alınarak bölgeye kimse yaklaştırılmadı.

İKİ BATTANİYE ÇIKTI
Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri kameralarını inceledikten sonra şüpheli çantanın bomba olmadığına karar verdi. Büyük bir dikkatle açılan çantanın içinden iki adet kullanılmış battaniye çıktı. Yaşanan kısa süreli bomba paniğinden sonra hastane personeli ve hastalar rahat bir nefes aldı.
(Yakup Fatih Şaşmaz / İHA)

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