09.01.2017 18:16 Hastane sosyal medyadaki iddiaları yalanladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumunun iyi seyrettiği açıklandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın sağlık durumunun iyi seyrettiği açıklandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavisinin devam ettiği Güven Hastanesinden yapılan açıklamada, "TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan asılsız haberler nedeniyle yeniden açıklama yapma gereği duyulmuştur. TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın geçirmiş olduğu ameliyatı ile ilgili sağlık durumu iyi seyretmektedir. Alt solunum yolunda başlangıç safhasında enfeksiyon tespit edilmiş olup, yakından izlem amacıyla tedavisine Yoğun Bakım Ünitesinde devam edilmektedir" denildi.

(Goncagül Özcan / İHA)

