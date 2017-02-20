Hastane önünde silahlı çatışma: 2 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da bir hastanenin önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'da bir hastanenin önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, hastane önünde iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

