05.02.2017 16:35 Hastane önünde linç girişimi !

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yer verme meselesinden çıkan kavga sırasında kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti. Hastanede toplanan yaşlı adamın yakınlarıysa kavgaya karışan karşı tarafı linç etmeye çalıştı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yer verme meselesinden çıkan kavga sırasında kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti. Hastanede toplanan yaşlı adamın yakınlarıysa kavgaya karışan karşı tarafı linç etmeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşlı bir adamla iki genç, araç park etme yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında aniden fenalaşan yaşlı adam kalp krizi geçirdi. Hemen acil servise kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Mardinli olduğu öğrenilen yaşlı adamın yakınları hastane önünde toplandı. Polis hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan grup, yaşlı adamın ölümünden sorumlu tuttukları iki genci linç etmeye çalıştı. Zanlıların hastaneden çıkarılması sırasında polis aracına doğru saldıran kalabalık, arbedeye neden oldu. Zor anlar yaşayan polis, iki zanlıyı güçlükle kalabalıktan uzaklaştırdı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki gerginlik sürüyor.



