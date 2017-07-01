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Hastane önünde 'drift' yapan maganda kamerada
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Hastane önünde 'drift' yapan maganda kamerada

İstanbul Kadıköy'de bir devlet hastanenin önünde çevredeki vatandaşların canını düşünmeden trafikte 'drift' yapan maganda kameralara yansıdı.

İstanbul Kadıköy'de bir devlet hastanenin önünde çevredeki vatandaşların canını düşünmeden trafikte 'drift' yapan maganda kameralara yansıdı.
Kadıköy Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde trafiğe açık alanda bir genç, kendi canını ve çevredekileri düşünmeden arabasıyla 'drift' yaptı. Olayın ihbar edilmesiyle harekete geçen polis, şahsı kısa sürede tespit etti. Aracı emniyet otoparkına çekilen şahsın, ehliyetine de el konulduğu öğrenildi.
Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği videoda trafiğe açık alanda ve kaldırımdaki vatandaşlara aldırmayan magandanın drift anı görülüyor. Görüntülerde ayrıca, bir vatandaşın, "Hastane önünde herkesin hayatını tehlikeye atarak böyle hareketler yapıyor" dediği duyuluyor.
(Oğuzcan Yazar/İHA)

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