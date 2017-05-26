Hastane kantinindeki silahlı saldırı kamerada

İstanbul Kartal'da hastane kantinindeki çalışanı silahla yaralayan zanlı polis tarafından yakalanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Kartal'da hastane kantinindeki çalışanı silahla yaralayan zanlı polis tarafından yakalanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saat 00.10 sıralarında Kartal, Dr. Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi kantininde yaşanmıştı. H.D. isimli şahıs aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen kantin çalışanı Z.Ö.'yü silahla ayağından yaralayarak hedef gözetmeksizin elindeki silah ile sağa sola ateş etti. Olayın ardından kaçan zanlı bugün polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kantine gerçekleştirilen silahlı saldırı anı görüntülere de yansıdı.

(Sadık Kahraman / İHA)