Hastane çalışanlarından başhekime saldırıya kınama

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in makam odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bugün mesai arkadaşları saldırıyı kınayarak tepki gösterdi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in makam odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bugün mesai arkadaşları saldırıyı kınayarak tepki gösterdi.

Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in uğradığı silahlı saldırının ardından bugün hastanenin poliklinikleri önünde FÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı,Hastane personeli ve öğrenciler bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında 'Öyle bir meslek ki katilini kurtarmaya çalışıyor', 'Zor yetişip kolay ölmeme göz yumma', 'Yaşatmak için çıktığımız yolda ölüyoruz', 'Beyaz önlüklerimizi kırmızıya bulamayın' pankartları da açıldı.

Dün ve bugünün kendileri için çok zor bir gün olduğunu aktaran FÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Kazaz, "Çok değerli kardeşimizi dostumuzu menfur bir saldırıda kaybetmenin üzüntü ve duygularıyla bu gün tüm öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz, hastane personelimiz, rektörlüğümüz bir basın açıklamasıyla bu duygularımızı paylaşmaya çalışacağız. Bir hekim, öğretmen, baba, eş, değerli bir vatan evladı, kıymetli bir akademisyen kardeşimiz dün aramızdan menfur bir saldırı sonucu koparılmıştır. Hepimiz bu gelişmeden dolayı çok derin üzüntü duyuyoruz" dedi.

"Yeter artık" dediklerini ifade eden Prof.Dr. Kazaz, "Hekim ve sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu saldırıların bitmesi durması noktasında belki bir fayda getirir düşüncesiyle yine bir aradayız. Hayatını başkalarının hayatını kurtarmaya endekslemiş ve bu uğurda çalışmaya hedeflemiş bir sağlık ordusunun, hekimlerin bu şekilde farklı sebeplerle, izah edilemeyecek sebeplerle, saldırıya maruz kalması ve bu akıbeti yaşaması hiçbir şekilde kabul edilemez. Canımız yanıyor, canlar yanıyor ve canlarında yürekleri kanıyor. Hocalarımızın bize ve onların hocalarının da yine onlara öğrettiği önce zarar verme, felsefesiyle yetişen bir topluluktan bahsediyorum. Sağlık çalışanlarının temel felsefesi önce zarar vermemesidir. Böyle bir ekibin izah edilemez sebeplerle, anlamsız sebeplerle zarar görmesine de biz kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Böyle bir saldırgan tutumu ve saldırıları hiç bir şekilde kabul etmek istediklerinin altını çizen Kazaz, toplumun birbirine ihtiyacı olduğunun tartışılmaz bir gerçek olduğunu kaydetti.

(Yunus Özhanlı/İHA)