Hastane acilinde silahlı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'da bir hastanenin acil servisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da bir hastanenin acil servisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa Balıkgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde yaşandı. Kırsal Payamlı Mahallesi'nde elektrik akımına kapılan Celal K., ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine getirildi. Olayı duyan şahsın çalıştığı firma yetkileri de hastaneye geldi. Burada Celal K.'nin yakınları ile firma yetkilileri arasında tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Celal K.'nin yakını Ekrem K. silahla, 2 firma görevlisi de darp sonucu yaralandı. Olay yerine gelen polis, kavga eden tarafları müdahale ederek ayırdı. 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.