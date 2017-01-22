Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için bir taziye mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türk futbolunun duayenlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Çağatay Kılıç'ın mesajı şöyle: "Türk sporunun duayenlerinden, 1978 yılından beri başkanlığını yaptığı Gençlerbirliği Kulübü'ne ömrünü adayan İlhan Cavcav'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hastalığının son anına kadar spora hizmetini sürdüren, özverili ve çalışkan tutumuyla spor camiasında efsane olarak anılan Cavcav'ın emekleri ve katkıları daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kulüpler Birliği Onursal Başkanı da olan merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği ve futbol camiamıza baş sağlığı diliyorum."
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.