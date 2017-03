Hastalığının ardından ilk kez genel kurulu açtı

Tedavisinin ardından bugün TBMM Genel Kurulunu açan Başkan İsmail Kahraman, 'Hiçbir parti farkı gözetmeden değerli arkadaşlarım sizler büyük alaka gösterdiniz. Sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum' dedi.

Tedavisinin ardından bugün TBMM Genel Kurulunu açan Başkan İsmail Kahraman, "Hiçbir parti farkı gözetmeden değerli arkadaşlarım sizler büyük alaka gösterdiniz. Sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu, geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşan İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. Kahraman, milletvekillerine teşekkür ederek, "Hiçbir parti farkı gözetmeden değerli arkadaşlarım sizler büyük alaka gösterdiniz. Sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Dualar çok mühim. Dualar, hatimler, kurbanlar, bir sürü yerden mesajlar, demek ki bizim toplumumuz bir bütün olduğunun şuuru ve idraki içerisinde. İnsanlık deyince, duygu, his, beraberlik deyince onu sergiliyor. Bunu nerede gördük? 15 Temmuz'da, 7 Kasım'da gördük" diye konuştu. Acıda ve kıvançta beraber olmanın Türk insanının yapısında olduğunu ifade eden Kahraman, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Beni bir an, saniye diyebilirim yalnız bırakmadı. O insancıllığı, yakınlığıyla ve şefkatiyle bana çok yardımcı oldu. Doktorlarımız fevkalade alaka gösterdiler. Bu hastalığımda doktorluğun ne kadar zor, meşakkatli, fedakar bir meslek olduğunu gördüm. Allah onlardan razı olsun. Çok büyük şefkat gördüm. Hastanenin sahibesine, başhekimine baştan aşağı teşekkür ediyorum. Siyasi partilerimizin genel başkanları, Başbakanımız ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım Bey'e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Halkların Demokratik Partisi Meclis Başkanvekili, Grup Başkanvekili, siz milletvekillerine, partilerin yönetiminde görev alan milletvekillerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum."

Kahraman, "Yıllar götürüyor bir bir ömürden. Gidene, kalana da name olsun. Dert içteyse fayda gelmez tamirden, verene de alana da hamdolsun. Bu dünyaya geliş sebebi malum, Hakk'tır hakikattir hiç şaşmaz. Rabbin yarattığı aciz bir kulu, Aslıma da neslime de hamdolsun" dizelerini okudu.



KADINLARI KUTLADI

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Kahraman, "Türkiye, 1984'te bunu düzenli olarak anmaya başladı. Hanımlarımıza, kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Saadet, huzur içinde, afiyet içinde nice güzel günlere kavuşmalarını diliyorum ve niyaz ediyorum. Geçen sene Dünya Kadınlar Günü'nde bütün partilerden hanım milletvekillerimize davette bulunmuştuk ama bu sene tatilin marta uzayacağını bilmediğimiz için ve bir de referandum hadisesi olduğu için o günü ileriye bıraktık. İsterim ki bu bir teamül olsun ve Meclisimiz her sene bugünü en geniş şekilde kutlasın" ifadelerini kullandı. Kahraman şunları kaydetti:

"14 Mart Tıp Bayramı, doktorlarımıza ait ve 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi. Çanakkaleler geçilseydi, Ruslar içindeki o Bolşevik İhtilali hadisesi, Lenin'in gelmesi olmayacak, yani dünya tarihi ve coğrafyası, hudutları tamamen değişecekti. Çok mühim bir deniz zaferidir ve kara savaşları bir ay, bir hafta sonra başlamıştır. Bütün orada şehit olanlara Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin diyorum. 19 Mart 1877 Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması. 1877-2017, ne yapıyor? Yüz, 40 seneye dayanıyor. Osmanlı Mebusan Meclisi bir sene içinde kapandı ama Ayan Meclisi kapanmadı, Ayan Meclisi hep sürdü. Tabii, o kapanış sebepleri ayrı, o tarihe girmeyelim. 21 Mart Nevruz Bayramı. Burada olmayacağımız için bunları şimdiden kutlama bakımından söylüyorum, hayırlı olsun. Devlet bu bayramı anmakta, bütün Orta Asya'da ve bütün coğrafyada bu anılıyor. 30 Mart'ta da üç aylar başlıyor. Geliverdi Ramazan. Hayırlı uğurlu olsun. Diğerlerinde çok günler var, haftalar var, onlarla huzurunuzu işgal etmek istemiyorum. Hepsi hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Bu arada Meclisteki mesai arkadaşlarıma teşekkürü unuttum, unuttuklarım da vardır, beni bağışlasınlar. Tekrar tekrar hepinize en derin hürmetlerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak hayırlı hizmetlerde vesile kılsın inşallah, çok teşekkür ederim efendim."



DARBE GİRİŞİMİ GECESİNİ HATIRLATTI

26. dönemin siyasi tarihte ayrı bir yer alacağını ifade eden Kahraman, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini hatırlatarak, "Burada olamayanlar gene ruhen buradaydılar, çünkü tatil günüydü. Tekrar, o gün bulunanlara, hani biz 'silah arkadaşı' diyoruz ya, silah arkadaşlarımıza, o gün burada bulunanlara, onların şahsında bütün Meclise tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyorum" diye konuştu.



BAKAN ÇELİK: "BÖYLE BİR MECLİS BAŞKANINA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ"

Hükümet adına konuşan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise, TBMM Başkanı Kahraman'a geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Geçirmiş olduğunuz rahatsızlıktan dolayı bütün hükûmetimiz adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bu Gazi Meclisin 15 Temmuz'daki direnişine, millî mücadelesine başkanlık ettiniz. Bu Meclisi açık tuttunuz, bu milletin kahraman bir evladı olarak bu Meclise başkanlık ettiniz o gün. Böyle bir Meclis Başkanına sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Cenab-ı Allah sizi tekrar aramızda görmeyi nasip etti, Allah'a şükrediyoruz, size ve ailenize tekrar geçmiş olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Kahraman'a AK Parti adına geçmiş olsun dileyerek, "Hamdolsun, başarılı bir ameliyat sürecinde ve hastalığın iyileşme döneminde sizin azminiz, kararlılığınız, heyecanınızla birlikte elhamdülillah başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi partilerin genel başkanları, temsilcileri, AK Parti milletvekili arkadaşlar ve tüm milletimiz sizin bir an önce iyileşmeniz, aramıza dönmeniz için büyük dua ettiler, iyi dileklerini sundular. Biz de ara sıra ziyaret etme imkânı bulduk. Her gittiğimizde sizi daha iyi olarak görmek bizi gerçekten ziyadesiyle memnun ediyordu" ifadelerini kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlatan Elitaş, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm kadınların Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Biraz önce söylerken bir konunuz vardı, iki kelimeyle ilgili, 'hamd' ile 'şükür'ün ne anlama geldiğiyle ilgili hakikaten çok güzel bir değerlendirme yaptınız. Güzel bir operasyon geçirdiniz, hamdolsun iyileştiniz, aramızdasınız, şükrediyorum; tebrik ediyorum, görevinizde başarılar diliyorum, tekrar geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.



CHP, MHP VE HDP'DEN DE 'GEÇMİŞ OLSUN' GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de CHP adına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "15 Temmuz'da sizin başkanlığınızda Meclis açıldığında biz de tereddüt etmeden sizlerle beraber olduk. Siz o kürsüden inip bizi kucakladınız, AK Parti'li milletvekilli arkadaşlarımız bizleri kucakladı. Az önce de ifade ettiğiniz gibi 140 yıllık bir parlamenter demokrasimiz var. Hep beraber parlamenter demokrasimizi güçlendirmek için omuz omuza olmamız gerektiği konusunda o gün hepimiz hemfikirdik. Nitekim ertesi gün de bu bildiriye imza koymak suretiyle bunu pekiştirdik. Umuyor ve diliyorum ki 15 Temmuz'daki beraberliğimiz, birlikteliğimiz unutulmaz. 'Silah arkadaşı' diye bizi nitelendirdiniz, silah arkadaşlığı önemli. Evet, o gün darbeye karşı silah arkadaşlığı yaptık, hep beraber yaptık demokrasi açısından. O günlerinde unutulmamasını siz de bir kez daha anarak ifade ettiğiniz için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise şöyle konuştu:

"Çok muhterem Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Değerli Başkanı bize göre uzunca bir süre sayılabilecek bir rahatsızlık devresinden sonra aramıza katılmanız ve bugünkü Meclis oturumunun açılışında bulunmanız bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Biz, zatıalinizi yaşınız, müktesebatınız itibarıyla da aynı zamanda biz milletvekillerinin bir ağabeyi olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum ve sizlere, ailenize, sağlıklı, mutlu uzun ömürler diliyoruz. Ayrıca 15 Temmuz günü sabah saatlerini ve takip eden günlerde birlikte yaşadığımız anları ve can yoldaşlığını siz 'silah arkadaşlığı' olarak ifade ettiniz. Hem silah arkadaşlığını hem can yoldaşlığını belki de ailelerimize, çocuklarımıza devredeceğimiz bir şeref mirası olarak hep yâd edeceğiz."

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım da geçmiş olsun diliklerini ileterek, "Şüphesiz bütün siyasi partilerin genel başkanları dışarıda olduğu için aramışlar, ziyaret etmişler. Ama hani bize göre -biz hâlâ öyle adlandırıyoruz- bir siyasi operasyonla eş genel başkanlarımız içeride tutulmamış olsaydı diğer siyasi partilerin değerli genel başkanları gibi onlar da bu nezaketi ve zarafeti eksik etmeyeceklerdi. Yine, bizatihi birlikte ziyaret ettiğimiz o zaman arkadaşlarımızdan biri de siz hastalık sürecini yaşarken maalesef tutuklanmış oldu. Ben bunun bu ülke demokrasisine sunabileceği bir katkısının olmadığını düşünüyorum. Hem yurt içinde hem yurt dışında ülkenin ilerletmesi gereken demokrasiye bir halel düşürdüğünü. Bu konuda da siz rahatsızlanmadan önce bir çalışma başlatmıştınız. Bunun anayasal ve yasal düzlem içerisinde bir çözümünün mümkün olacağı konusunda da bir irade beyanında bulunmuştunuz. Ben daha fazla ülkeyi uluslararası toplum nezdinde de zora sokmayacak bir çıkış yolunun mümkün olduğuna inanıyorum ve ülkemizin demokrasisinin üzerine düşmüş bir kara leke gibi duran bu uygulamanın sonlanması için özellikle bir çaba sahibi olmanızı kişisel olarak bu Meclisin Başkanı, 550 milletvekilinin başkanı olarak sizden istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

