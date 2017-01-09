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Hastaların imdadına ATV'li zabıtalar koştu
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Hastaların imdadına ATV'li zabıtalar koştu

Sarıyer'de zabıta ekipleri, karda mahsur kalan hasta vatandaşlara yardım etmek için seferber oldu.

Sarıyer'de zabıta ekipleri, karda mahsur kalan hasta vatandaşlara yardım etmek için seferber oldu.

Sarıyer zabıtasına bağlı ATV motorlu ekipler, kar nedeniyle kapanmış yollarda yardım bekleyen hastaların yardımına koştu. Araçların giremediği bölgelere giden ATV motorlardan oluşan ekipler, öncelikli olarak sağlık durumu kötü olan vatandaşlara ilaç ve ulaşım imkanı sundu. Ekipler tarafından yapılan yardım çalışmaları kasklarda bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sarıyer zabıtası motorize ekipleri personeli Erhan Barut sağlık durumu kötü vatandaşlara yardım ettiklerini belirterek, "Bu şartlardaki görevimiz özellikle hastalar, sağlık durumu iyi olmayan insanlar için evlerinden çıkamayanlar için ulaşımı daha rahat bir hale getirmek. Gerekli yerlere ilaç temin etmek, bölgemizde diyaliz hastaları çokça var. Onları diyaliz merkezlerine taşıyoruz. Bizim şu an önceliğimiz sağlık durumu kötü olan vatandaşlarımıza yardım etmek. Mecbur kaldığımız yerde hastayı ATV'ye almak durumunda kalıyoruz. Belli bir yeri ATV'yle indiriyoruz. Dikey ve yokuş olan yerler var" ifadelerini kullandı.

Gelen anonsun ardından Sarıyer zabıtası motorize ani müdahale ekipleri, yardıma muhtaç hastaya ulaşmak için yola koyuldu.
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