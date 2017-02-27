Hastalanan siyah kurda kurtarma operasyonu

Türkiye'de ilk kez 2014 yılında rastlanan siyah kurtlardan biri hastalanınca Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Fındıklı köyüne indi. Köylülerin haber verdiği Milli Park ekipleri, iğne ile uyuşturdukları hasta kurdu tedavi altına aldı.

Türkiye'de ilk kez 2014 yılında rastlanan siyah kurtlardan biri hastalanınca Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Fındıklı köyüne indi. Köylülerin haber verdiği Milli Park ekipleri, iğne ile uyuşturdukları hasta kurdu tedavi altına aldı.

Orhangazi'ye bağlı 520 rakımlı Fındıklı Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Özen, yaklaşık iki hafta önce köy yakınlarında yalız gezen siyah renkli bir kurt olduğunu fark etti. Daha önce gördüğü kurtlara benzemeyen siyah kurdun hastalık kaptığını fark eden Özen, hayvanlarına da zarar vermeyince onu besledi. İki hafta sonra hayvanın hastalığı arttı. Boynunun altında şişlik oluşan siyah kurdun, gözlerinden de iltihap akınca Fındıklı Muhtarı Nurettin Tüfekçi'ye haber verildi.



EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Muhtar Tüfekçi, Orhangazi Avcılık ve Atıcılık Spor İhtisas Kulübü Başkanı Ramadan Başaran'dan yardım istedi. Köye gelen Başaran, hasta kurdun durumunun normal olmadığını görünce Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri Fındıklı'ya geldiklerinde hasta kurt için veteriner yardımı istedi.

Hasta kurt için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa İl Müdürlüğü'nden veteriner ekibi de Fındıklı'ya geldi. İğne yardımı ile uyuşturulan kurt özel kafese konularak veteriner kontrolünde Bursa'ya götürüldü.

Türkiye'de siyah kurt ilk defa 2014 yılında görüntülenmişti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü öğretim görevlisi Yasin İlemin, Batı Anadolu'da denize çok yakın bir mesafede ve çok düşük rakımda fotokapan yöntemiyle siyah kurdu görüntülemişti. Orhangazi'de 520 rakımlı Fındıklı Mahallesi'nde yalnız halde bulunan siyah renkli kurdun da, türüne az rastlanan siyah kurt olduğu öğrenildi.

(Musa Öztürk /İHA)