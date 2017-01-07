07.01.2017 12:31 Hasta taşıyan ambulans devrildi

Konya'da hasta taşıyan ambulans devrildi, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Konya'da hasta taşıyan ambulans devrildi, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.



Edinilen bilgiye göre, Derebucak ilçesindeki 112 merkezinde görevli F.D. idaresindeki 42 ANG 20 plakalı ambulans, Beyşehir Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı Konya'ya nakletmek için çıktığı Beyşehir-Konya Karayolu'nda kaza yaptı. Kızılören mevkisinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan ambulans, devrilerek yan yattı. Kazayı, şans eseri içerisindeki sürücü, sağlık görevlileri ve hasta yaralanmadan atlattı. Kazaya karışan ambulanstaki hasta sevk edilen bir başka ambulansla Konya'ya nakledilirken, ambulans kurtarıcı yoldan kaldırıldı.

