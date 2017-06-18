Hasta olduğu iddialarına yanıt verdi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hasta olduğuna dair iddiaları yalanladı, sağlığının iyi olduğunu ifade etti.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hasta olduğuna dair iddiaları yalanladı, sağlığının iyi olduğunu ifade etti. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin geçtiğimiz hafta içerisinde görüntülenmemesi ve programlara katılmamasının ardından sağlık durumunun iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapılmıştı. Duterte, sağlığı hakkındaki iddiaları yalanlayarak, "İyiyim, hayattayım. Bir iki gün görünmediğim zaman endişelenmeyin" dedi. (Jo Reyes / İHA)
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